Tentato furto all'ex Mercatone Uno: ladri messi in fuga dai carabinieri

Tra mezzanotte e le ore 02.30 di lunedì 30 settembre i carabinieri di Sacile e Fontanafredda, con la collaborazione delle compagnie di Pordenone, Vittorio Veneto e Conegliano sono intervenute in Viale Trento a Sacile, presso l'ex "Mercatone uno", chiuso ormai da diversi mesi in seguito a procedura fallimentare.

Il maxi blitz degli uomini dell'Arma è scattato dopo che la security aveva segnalato la forzatura della porta principale di ingresso. I carabinieri, nel corso del sopralluogo, si sono accorti che i cavi che alimentano il sistema di allarme erano stati tagliati e che, lungo il perimetro esterno, erano stati strappati anche i cavi interni ai pozzetti dell’Enel. A quel punto gli uomini dell'Arma hanno sentito chiaramente una serie di rumori e movimenti sospetti all'interno dell'ex negozio, molto probabilmente i ladri in fuga. Arrivati nei pressi di un cancello carraio posto sul retro i carabinieri hanno trovato 4 biciclette (2 a batterie) ed un ingente quantitativo di biancheria (valore complessivo di circa 4mila euro) sottratte dal magazzino ed accantonate per essere caricate su un furgone e portate via. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. Sul tetto dell’esercizio commerciale, invece, i militari hanno rinvenuto una scala in ferro probabilmente utilizzata dai malviventi per introdursi nel negozio. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’impianto elettrico. I carabinieri dell’aliquota operava del Norm di Sacile hanno invece avviato le indagini ed eseguito accurati rilievi tecnici sul luogo del tentato furto.