Treviso: tentato assalto nella notte al negozio Vodafone in zona Stadio

TREVISO E' accaduto tra l'una e le cinque di questa mattina, il tentativo di furto al negozio Vodafone Store Stadio, di viale Nino Bixio. La banda ha tentato ripetutamente di sfondare il vetro della porta d'ingresso, ma senza successo, tant'è che nemmeno l'allarme di sicurezza è scattato. I gestori del punto vendita Vodafone si sono resi contro solo questa mattina, al momento dell'apertura del negozio, dell'amara sorpresa, constatando solamente i danni avvenuti all'esterno.

"Questa è la prova lampante che ciò che sosteniamo da tempo non sono invenzioni solo del sottoscritto - dichiara il Consigliere comunale di Fratelli d'Italia Davide Acampora - o dei cittadini, ma è la realtà dei fatti! La sicurezza prima di tutto! Se ci fosse stata quella telecamera tanto agognata probabilmente i responsabili sarebbero già stati identificati. Voglio portare la mia solidarietà all'amico titolare del negozio Alessandro Semenzin. - continua Acampora - Sabato 10 giugno dalle ore 9 sarò presente insieme ai cittadini con un banchetto in viale Nino Bixio zona curva stadio, per chiedere a gran voce soluzioni immediate e risposte chiare per il territorio".