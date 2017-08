Provano a rubare un auto parcheggiata in sosta: due persone fermate dai carabinieri

RONCADE Nel tardo pomeriggio di domenica, intorno alle 18.30, i carabinieri della compagnia di Treviso hanno fermato due persone intente ad armeggiare su una Fiat Punto parcheggiata in sosta nel comune di Roncade.

Gli uomini delle forze dell'ordine, che stavano perlustrando le strade della zona per un normale servizio di pattuglia, sono stati insospettiti dal fatto che uno dei due uomini stesse armeggiando con insistenza sulla serratura della macchina, impugnando una grossa forbice da elettricista, con il manico arancione, mentre il suo complice, molto più giovane, assisteva alla scena in sella ad uno scooter. Fermata la volante, i carabinieri hanno fatto subito inversione di marcia per raggiungere i due lestofanti che appena si sono resi conto di essere stati scoperti hanno provato a darsi alla fuga. Al momento dell'identificazione gli uomini delle forze dell'ordine hanno scoperto che i due fuorilegge rispondevano ai nomi di H.M. cinquantasettenne residente a Castelguglielmo in provincia di Rovigo, pregiudicato e con precedenti specifici. Insieme a lui c'era il minore K.R. 17 anni appena, residente a San polo di piave e incensurato. L'uomo, visti i precedenti e il tentativo di fuga, è stato prima arrestato e poi condannato ai domiciliari in attesa del processo. Il suo complice invece se l'è cavata con una denuncia in stato di libertà.