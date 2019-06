Scassina un'auto per rubare dei Rayban: 22enne viene arrestato

Nella notte tra venerdì e sabato i carabinieri della Stazione di Treviso hanno arrestato un giovane di origini brasiliane con pregiudizi di polizia, B.I. di 22 anni e residente in provincia, poiché ritenuto responsabile di tentato furto ai danni di un'auto. Il fatto è accaduto alle 02.00 circa in via Botteniga del capoluogo quando il giovane, dopo aver aperto un'Alfa Romeo 147 di un residente, si è impossessato di un paio di occhiali Rayban del valore commerciale di 250 euro. L’arrestato é stato così prima arrestato e poi custodito nelle camere di sicurezza del Comando in attesa di comparire, nella mattinata di sabato, davanti al Giudice di Treviso per l’udienza di convalida ed il giudizio direttissimo.