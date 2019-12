Autista aggredisce la moglie con un coltello: arrestato per tentato omicidio

Erano passate da pochi minuti le 19.30 di sabato 7 dicembre quando una donna è stata soccorsa da alcuni passanti in Piazza Rigo a Spresiano. In lacrime e con il volto pieno di sangue la signora ha raccontato di essere stata aggredita con un coltello dal marito.

Il racconto, riportato da "La Tribuna di Treviso", ha spinto i passanti a chiamare subito sul posto un'ambulanza e i carabinieri di Spresiano. La donna aggredita ha spiegato agli agenti dell'Arma come il consorte avesse provato ad accoltellarla alla testa in camera da letto. Lei era riuscita a difendersi con dei cuscini e a fuggire ma, all'interno dell'abitazione, erano rimasti altri componenti della famiglia che rischiavano di essere aggrediti dall'uomo. A quel punto ai carabinieri non è rimasto altro da fare se non fare irruzione nell'appartamento. L'uomo si era barricato all'interno. I militari hanno dovuto sfondare la porta per entrare. Una volta all'interno hanno fatto uscire i familiari della donna aggredita e immobilizzato l'aggressore, un 37enne straniero arrivato nella Marca 20 anni fa e di professione autista. Al momento del fermo l'uomo era sotto i fumi dell'alcol. Inutile il suo tentativo di nascondere il coltello sporco di sangue sotto il letto. L'arma è stata subito trovata dai carabinieri e il 37enne arrestato con le accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. La moglie, sotto choc, è stata ricoverata al Ca' Foncello ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Il 37enne, rinchiuso nel carcere di Santa Bona, dovrà presentarsi oggi, martedì 10 dicembre, davanti al pubblico ministero per la convalida dell'arresto. La moglie, nel frattempo, sembra avere tutte le intenzioni di denunciare il marito anche per i continui maltrattamenti che la donna sostiene di aver subito negli ultimi anni della loro relazione.