Tentato stupro ai danni di una 61enne: subito individuato l'aggressore, è un minorenne

Sono durate nemmeno 48 ore le indagini dei carabinieri di Paese volte a scoprire l'identità del ragazzo che mercoledì verso le ore 20, in via Cavour, ha tentato di avere un rapporto sessuale non consenziente con una 61enne pensionata del posto, ponendole una mano sulla bocca per non farla gridare e provando a sfilarle i pantaloni. Fortunatamente, però, in quei frangenti sono intervenuti alcuni passanti che hanno fatto fuggire lontano il giovane prima che potesse compiere l'irreparabile. Da quel momento, come riportano i quotidiani locali, sono subito scattate le indagini che hanno portato i militari a visionare molteplici immagini delle telecamere di sicurezza della zona, alla ricerca di un ragazzo con un giubbotto giallo e pantaloni di tuta blu. Due indumenti che hanno permesso, in poche ore, di risalire all'identità dell'aggressore, ossia un minorenne straniero regolare in Italia e figlio di una famiglia nota nella zona. Il giovane è stato quindi denunciato ma non arrestato. Sarà ora compito della magistratura disporre un'eventuale misura restrittiva.