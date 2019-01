Tentato stupro di Paese: aggressore individuato dopo una rapina in stazione

Prima una rapina a mano armata e poi un furto. Questi i due episodi, avvenuti a Paese nel pomeriggio di venerdì dopo le ore 15, che hanno permesso ai carabinieri coordinati dal comandante Sabatino Piscitello di stringere il cerchio attorno all'aggressore della donna di 61 anni vittima nella serata di mercoledì di un tentato stupro in centro al paese. Protagonista della vicenda un minorenne straniero ma regolare in Italia e figlio di una coppia conosciuta nella zona. Il giovane, secondo la ricostruzione dei militari, prima ha rapinato in stazione una 50enne puntandole contro un coltello per farsi consegnare 80 euro, poi è corso verso la Castellana dove ha derubato un’altra signora della borsa presente sul suo cestino della bici. A quel punto è scattata l'inevitabile denuncia per rapina e furto e, dalla visione delle immagini delle telecamere di sicurezza, è stato chiaro si trattasse della stessa persona che aveva aggredito la signora mercoledì sera. Sarà ora compito della magistratura disporre un'eventuale misura restrittiva.