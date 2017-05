Tenta di suicidarsi sparandosi in casa: ora si trova in gravissime condizioni all'ospedale

BORSO DEL GRAPPA Ha cercato di togliersi la vita sparandosi in casa propria con una pistola legalmente detenuta. E' successo martedì mattina in via Molinetto a Borso del Grappa e ha rischiare la vita è stato il 61enne B.W. che si trova ora a lottare tra la vita e la morte all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo esservi giunto in elisoccorso. A chiamare i soccorsi era stata la moglie, appena accortasi di quanto successo. Sul posto anche il Suem 118 e i carabinieri per cercare di ricostruire quanto successo.

Ricordiamo infine che esistono dei numeri telefonici dei servizi ai quali è possibile rivolgersi per aiuto e supporto psicologico. I principali sono i seguenti:

- Telefono Amico: 199.284.284

- Telefono Azzurro: 1.96.96

- Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

- De Leo Fund: 800.168.678