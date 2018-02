Trentenne trevigiano tenta il suicidio nel negozio della madre: a salvarlo un passante

CONEGLIANO Ha tentato il suicidio provando ad impiccarsi all'interno del seminterrato dell'attività commerciale della madre. A compiere questo estremo gesto, fortunatamente non portato a termine, è stato un 30enne di Campolongo nel pomeriggio di martedì. A salvarlo però dal cappio letale che si era costruito è stato un passante che, al sentire le urla della madre dell'uomo, si è subito precipitato nello stabile potendo così salvare in extremis il ragazzo. Subito soccorso poi dal Suem 118, è stato portato in ospedale per tutte le cure del caso e dove da oggi potrà riprendere in mano la propria vita.

Ricordiamo i numeri telefonici dei servizi ai quali è possibile rivolgersi per aiuto e supporto psicologico.

I principali sono i seguenti:

- Telefono Amico: 199.284.284

- Telefono Azzurro: 1.96.96

- Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

- De Leo Fund: 800.168.678