Litiga con i compagni a scuola e decide di farla finita da un cavalcavia: la salvano i carabinieri

CASTELFRANCO VENETO Un litigio a scuola, come tanti altri avvenuti in passato, e la decisione momentanea di farla finita lanciandosi da un cavalcavia vicino a scuola. Ecco quanto successo venerdì mattina a Castelfranco Veneto con protagonista, suo malgrado, una 17enne.

Al termine della ricreazione, infatti, gli studenti sono rientrati presso le rispettive aule ma subito si è notata la mancanza della giovane studentessa. Inizialmente si era pensato ad un semplice ritardo o, come riporta "la Tribuna", ad un temporaneo impedimento in un'altra ala dell'Istituto, ma col passare dei minuti si è capito che qualcosa non andava, tanto da avvisare immediatamente il preside che, conoscendo bene la ragazza, ha a sua volta subito contattato i carabinieri. A quel punto i militari hanno iniziato le ricerche della giovane nei dintorni nella scuola, nella speranza che si fosse allontanata solo di poco, ma pochi minuti dopo sono stati avvisati che su un parapetto del cavalcavia vicino la stazione ferroviaria era presente una ragazzina che appariva intenta a gettarsi nel vuoto.

Sul posto si sono quindi subito recate due gazzelle e il Suem 118. La giovane è stata poi trovata effettivamente nel punto indicato, molto confusa ma collaborativa, tanto che in breve i militari sono riusciti a convincerla a scendere dal parapetto e farsi così trasportare all'ospedale per degli accertamenti. Fortunatamente tutto questa volta si è concluso per il meglio, ma ancora una volta si assiste ad episodi di bullismo scolastico che rischiano di sfociare in episodi che nessuno vorrebbe mai sentirsi raccontare.