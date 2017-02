Tenta il suicidio gettandosi da una finestra di casa: 60enne ricoverato all'ospedale

CASTELFRANCO VENETO Giornata di sabato drammatica quella che sta vivendo la Marca trevigiana. Dopo infatti che al mattino un uomo è stato trovato impiccato nel bagno della sua casa a Montebelluna, nel primo pomeriggio a tentare il suicidio è stato un 60enne residente in via Verdi a Castelfranco Veneto. L'uomo, in questo caso, aveva deciso di farla finita gettandosi da una finestra al primo piano della sua abitazione, ma l'impatto con il terreno non è stato sufficiente per il suo intento, tanto che in breve è stato soccorso sia dai carabinieri di Castelfranco che dal Suem 118 allertato prontamente da alcuni passanti. Il 60enne, ferito in maniera grave, si trova ora ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale San Giacomo. Ancora ignote comunque le cause del gesto estremo.

Ricordiamo poi che, per chiunque dovesse averne bisogno, esistono dei numeri telefonici di servizi ai quali è possibile rivolgersi per aiuto e supporto psicologico. I principali sono i seguenti:

- Telefono Amico: 199.284.284

- Telefono Azzurro: 1.96.96

- Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

- De Leo Fund: 800.168.768