Alle Terme di Diocleziano a Roma in mostra i bellissimi 17 borghi del Veneto

ASOLO Da mercoledì i borghi del Veneto sono i protagonisti della mostra evento "Ai confini della Meraviglia", promossa da "Borghi - Viaggio Italiano", in corso di svolgimento alle Terme di Diocleziano a Roma. "Presentiamo diciassette brillanti incastonati in quel gioiello di terra posto tra le Dolomiti e il Delta del Po, tra il lago di Garda e l'Adriatico", afferma l'assessore regionale al turismo Federico Caner. Prodotti enogastronomici, dimostrazioni di antichi mestieri, spettacoli e rievocazioni, sfilate in costume, proiezioni: sono questi gli ingredienti di una kermesse che unisce in un'unica emozionante performance i piccoli e grandi centri del Veneto.

I Comuni presenti fanno parte delle liste dei "Borghi più belli", "Bandiera Arancione", "Gioielli d'Italia" e "Borghi Storici Marinari", che sono anche marchi di qualità turistico ambientale: Arquà Petrarca e Montagnana, in provincia di Padova; Asolo, Cison di Valmarino, Portobuffolè e Follina, in provincia di Treviso; Malcesine, Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio-Borghetto, San Giorgio di Valpolicella e Soave, in provincia di Verona; Sottoguda-Rocca Pietore, Mel e Sappada, in provincia di Belluno; Marostica, in provincia di Vicenza; Caorle e Chioggia, in provincia di Venezia. "Si tratta di una vetrina prestigiosa – afferma il sindaco di Asolo Mauro Migliorini - che ci offre l'opportunità di presentare il nostro territorio ricco e custode di storia, cultura e tradizioni, che sono il cardine per la crescita di un turismo sostenibile, capace di creare autentiche esperienze per i visitatori, in un’ottica di turismo slow”.

