Terna prosegue i lavori alla rete elettrica: "Pronti a demolire trenta chilometri di tralicci"

VOLPAGO DEL MONTELLO Prosegue il dialogo tra Terna e il territorio interessato dalla realizzazione della stazione elettrica di Volpago e dal riassetto della rete elettrica tra Treviso e Venezia. Nell’ottica di un confronto aperto che coniughi le esigenze del sistema elettrico con quelle delle popolazioni interessate dalle sue nuove infrastrutture, Terna incontrerà a partire da venerdì 23 febbraio i comuni coinvolti dalle demolizioni dei 33 chilometri di linea elettrica a 60 kV “Caerano-Vacil”, che fanno parte dell’ampio piano di razionalizzazione della rete tra Treviso e Venezia, associato alla realizzazione di una nuova stazione elettrica a Volpago del Montello.



L'azienda presenterà alle amministrazioni comunali il dettaglio degli abbattimenti dei tralicci che ora insistono in nove comuni del trevigiano e che permetteranno di liberare edifici e abitazioni dalla vicinanza della rete elettrica e ettari di territorio dalla servitù di elettrodotto. A Giavera del Montello saranno ben 2 i chilometri liberati, a Villorba quasi 9 km, Arcade 3,5 km, Carbonera 1,3 km, Volpago del Montello 6 km, Montebelluna 5,3 km, Caerano di San Marco 1,6 km, Nervesa della Battaglia 3,7 km e Breda di Piave 0,7 km. La demolizione della linea “Caerano-Vacil” è un esempio di come il dialogo preventivo con il territorio possa essere fruttuoso e fonte di opportunità. Nel corso del confronto iniziato a novembre 2017 con l’ amministrazione comunale di Volpago è emersa la disponibilità del gestore ad ampliare ancora di più il piano di riassetto della rete elettrica previsto per l’area, comprendendo - oltre ai 14 km di dismissioni già previsti dal progetto originario - anche la demolizione dei 33 km dell’elettrodotto 60 kV “Caerano-Vacil”.

Saranno quindi in totale 47 i chilometri di tralicci demoliti, 30 gli ettari di territorio liberato dalla presenza di tralicci e 13 i comuni a beneficiare della razionalizzazione associata al progetto della nuova Stazione elettrica di Volpago. Terna ricorda che il progetto, che non prevede la realizzazione di alcun nuovo elettrodotto, sarà fondamentale per migliorare la stabilità e la qualità della trasmissione elettrica locale, adeguandola alle attuali esigenze del territorio. La nuova stazione elettrica di Volpago, infatti, risolvendo le attuali limitazioni di esercizio, consentirà di rendere le reti a 132kV caratterizzate da elevati transiti di potenza, più moderne, sicure ed efficienti, grazie alla iniezione di potenza derivante dalla connessione con l’elettrodotto 380 kV che ora transita sul territorio senza apportare all’area alcun beneficio elettrico. Per raccordare la nuova stazione elettrica alla rete esistente saranno posati circa 25 km di cavi interrati, a impatto ambientale nullo.