Doppia lieve scossa di terremoto a Refrontolo, magnitudo 1.9

REFRONTOLO Due lievi scosse di terremoto sono state registrate nella Marca nel pomeriggio dai sismografi dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. I due movimenti tellurici sono avvenuti alle 14.23 e alle 15.45 di oggi, lunedì, nella zona di Refrontolo. In pochi si sono resi conto del sisma, la cui magnitudo è stato di 1.9. Non si sono verificati danni agli edifici. In pochi tra i residenti hanno percepito le piccole scosse.