Terremoto di magnitudo 2.4 nella Marca: epicentro lungo il Monte Cesen

Un venerdì sera di apprensione. Questo quanto passato dai residenti di Valdobbiadene, Miane, Follina, Segusino e di una piccola parte del basso bellunese. Verso le 20.40, infatti, una breve ma intensa scossa di terremoto ha interessato improvvisamente queste zone mettendo in allarme i cittadini. Fortunatamente il sisma, di magnitudo 2.4 della scala Richter, è stato registrato ad 11 km di profondità nell'area di Valdobbiadene, precisamente nei pressi di Strada Mariech e vicino Malga Barbaria, lungo il Monte Cesen, e per questo non ha provocato danni a cose o persone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.