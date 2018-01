Treviso contro la cementificazione: in arrivo la terza variante verde

TREVISO Più di otto ettari di aree edificabili (corrispondenti a 53.000 metri cubi) saranno presto riclassificate a verde privato. Tradotto, nei prossimi tre anni, per effetto delle "varianti verdi", le superfici destinate a nuove costruzioni si ridurranno notevolmente.

Una politica, quella sostenuta dal comune di Treviso, iniziata nel 2016 e che sta proseguendo con l’avviso di interesse redatto dall’assessorato all’urbanistica pubblicato sul sito del comune poche ore fa. “Uno strumento valido che a Treviso ha già prodotto un considerevole risparmio di territorio, altrimenti destinato alla cementificazione – commenta l’assessore all'urbanistica Marina Tazzer –, l’impegno dell’amministrazione comunale a intervenire sulle cubature edificabili e a preservare le aree verdi continua: per questo ricordiamo a tutti i proprietari di terreni edificabili intenzionati a convertirne la destinazione da edificabile a verde, che la possibilità esiste ancora”.

I soggetti interessati dovranno presentare le proposte di riclassificazione di aree edificabili entro il 9 marzo 2018. Le istanze, finalizzate alla manifestazione di interesse, complete delle generalità dei richiedenti e dei dati catastali degli immobili oggetto di richiesta di riclassificazione, dovranno essere redatte in carta semplice, secondo il modello appositamente predisposto (disponibile sul sito www.comune.treviso.it e presso gli Uffici del Settore Pianificazione Urb anistica), e presentate al sindaco del Comune di Treviso, mediante una delle seguenti modalità: presentazione direttamente all’Ufficio protocollo del Comune; trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Treviso, via del Municipio 16, 31100 Treviso (in tal caso farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante); invio mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it