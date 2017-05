The Stars from the Commitments: dal grande schermo al palco di Suoni di Marca 2017

TREVISO Domenica 30 luglio, le luci del palco principale di Suoni di Marca si accenderanno per il concerto di The Stars from the Commitments: il fenomeno musicale cult per eccellenza, che non ha mai dato il minimo cenno di arresto, riscuotendo il tutto esaurito in ogni angolo del mondo.

È il 1991 quando esce il film "The Commitments": una pellicola che racconta la tortuosa strada di una band alla ricerca del successo. Gli interpreti, scelti proprio per le loro abilità musicali, durante la promozione del film si esibiscono dal vivo a innumerevoli festival e nei club, per intraprendere in seguito strade diverse. Il gruppo verrà poi ricomposto da Dick Massey (Billy 'The Animal' Mooney), Kenneth McCluskey (Derek 'Meat Man' Scully), Dave Finnegan (Mickah Wallace) e, in occasioni speciali: Robert Arkins (Jimmy Rabbitte), Johnny Murphy (Joey 'the lips' Fagan), Michael Aherne (Steven 'Soul Surgeon' Clifford).

La band inizia concentrandosi sul mercato del Regno Unito con tre tour che fanno il tutto esaurito, ma la loro popolarità si diffonde ben presto anche nel resto dell’Europa, in Canada e negli Stati Uniti dove, con il loro The Voodoo Lounge Tour, riescono a vendere in totale lo stesso numero di biglietti dei Rolling Stones. Seguono anni di successi oltre Oceano e l’entusiasmante apparizione alla House of Blues di Dan Ackroyd a Los Angeles; lo spettacolo viene trasmesso per radio da 400 emittenti negli Usa, in Europa e in Giappone e in seguito lo stesso Dan Ackroyd dirà che quello dei Stars from the Commitments è stato il migliore spettacolo di soul che avesse mai visto o sentito.

Da oltre un ventennio i Stars from the Commitments si esibiscono incessantemente sui palchi Europei e degli Stati Uniti di fronte a platee gremite. Le storiche mura della città di Treviso si preparano ad accogliere il loro repertorio che omaggia i grandi successi della musica soul miscelato ad una carica adrenalinica senza eguali. Brani intramontabili come “Mustang Sally”, “In The Midnight Hour”, “Try a Little Tenderness”, “Destination Anywhere”, “Chain of fools”, “Take Me To The River” solo per citarne alcuni.

Un nuovo appuntamento imperdibile, che si aggiunge alla lunga lista di artisti già in programma: Lacuna Coil, Alpha Blondy, The Strumbellas, Gipsy King’s Legend Family, The Zen Circus, Cristina Donà e Dente, Bandabardò e Teresa de Sio con James Senese e Napoli Centrale, Boney M, Daddy G e Coez, ma le sorprese di Suoni di Marca non sono ancora finite. Molti sono gli artisti ancora da annunciare per il Festival che, dal 20 luglio al 6 agosto, porta tanta buona musica nel cuore della città. Tutte le sere ad ingresso gratuito.