Pubblicitari attaccano l'ex patron di Antennatre, Panto a processo

TREVISO Insolvenza fraudolenza. E' l'accusa che due ex collaboratori pubblicitari hanno mosso nei confronti di Thomas Panto, ex editore dell'emittente televisiva di San Biagio di Callalta Antennatre. I due pubblicitari, padre e figlio di Casale sul Sile ed ex collaboratori di Dinamo srl, società pubblicitaria che si occupava di vendita di spazi televisivi, portano alla luce una vicenda del 2016.

Si tratterebbe di contenzioso economico nato da provvigioni maturate ma mai pagate, secondo l'accusa, per un totale tra padre e figlio che supererebbe i 50mila euro - come riporta la Tribuna di Treviso. Ora la vicenda si sposta in sede legale, dove i due pubblicitari non pagati, si potrebbbero costituire parte civile contro la società al tempo in liquidazione, a cui ha fatto capo Thomas Panto.