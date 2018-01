Alla Tipoteca le macchine da stampa della Tipografia Piave

PONTE DI PIAVE Udino Pellizzer, per tutti Odino, rappresenta un pezzo di storia di Ponte di Piave. E' lui il Tipografo che con passione per trent'anni ha portato avanti non solo un mestiere ma una vera e propria arte: la tipografia è infatti l'arte di comporre e stampare libri o altri lavori per mezzo di tipi, cioè di caratteri mobili. Nell'ottobre del 1965 ha aperto in Via Roma la prima tipografia del paese e nel novembre del 1966 ha affrontato con forza e determinazione l'alluvione che ha messo in ginocchio il territorio comunale: la tipografia è stata sommersa da 180 cm d'acqua e con l'aiuto di molti pontepiavensi ha ripulito le macchine da stampa ed i caratteri in piombo da uno strato di 40 cm di fango facendo ripartire l'attività nel giro di 20 giorni.

Cessata l'attività nel 1996, Odino Pellizzer ha sempre avuto un sogno nel cassetto che oggi si è concretizzato: trovare un luogo adatto dove conservare e ricreare la tipografia. Grazie ad un accordo con Fondazione “Tipoteca Museo della Stampa” di Cornuda, i macchinari tipografici trovano ora la giusta collocazione all'interno di un percorso museale qualificato. Tipoteca Italiana, il Museo della Stampa e del Design Tipografico ha sede a Cornuda in via Canapificio, 3. E' il più importante polo museale italiano di cultura tipografica. Il luogo dove studenti, designer e appassionati di tutto il mondo arrivano per conoscere la storia dei caratteri e i protagonisti della loro progettazione, scoprire gli strumenti originali del tipografo, apprezzare i processi creativi e approfondire ciò che è cultura della stampa e della comunicazione visiva. Grazie a visite guidate, laboratori, mostre e incontri, Tipoteca stimola il dialogo tra passato e contemporaneità delle arti grafiche.

“Il Sig. Pellizzer – ha dichiarato il Sindaco Paola Roma – volto noto a Ponte di Piave per il suo impegno nel mondo dell’Associazionismo ed in particolare nell’AIDO, ha da sempre dimostrato, grazie alla sua sensibilità, l’amore per il mestiere di tipografo. Con le nuove tecnologie il mestiere del tipografo sta oggi via via scomparendo: compito di un'amministrazione è quello di trasmettere alle nuove generazioni l'importanza di una tecnica, quale la stampa tipografica, riscoprendo materiali, strumenti e tecniche che hanno rivoluzionato il modo di comunicare”. “La Tipoteca – ha dichiarato l'Assessore alla Cultura Stefania Moro – che ha come finalità la promozione degli aspetti storici, tecnici e culturali della stampa, è il luogo dove le macchine sono testimoni del rapporto privilegiato tra tipografi e uomini di cultura. Ringrazio il Presidente Antiga per aver riconosciuto il patrimonio storico della “Tipografia Piave” permettendone la conservazione e divulgazione”.

“Ho speso la mia vita tra queste macchine – ha dichiarato Odino Pellizzer - la tipografia è stata la mia seconda casa. Ringrazio il Sindaco Paola Roma e il Presidente della Tipoteca, Silvio Antiga per aver capito quanto fosse importante per me trovare la giusta collocazione in un contesto così prestigioso di tale materiale: le macchine da stampa, i banconi multi cassetti completi di caratteri mobili in piombo e di caratteri in legno e plastica diventano ora parte di un percorso museale dedicato alla Tipografia Piave. L’archivio caratteri di legno e piombo di Tipoteca accoglie migliaia di stili provenienti da tutta Italia. Con la donazione del signor Odino Pellizzer e l’aiuto del Comune di Ponte di Piave questo archivio si impreziosisce ulteriormente. Con la fonditrice Intertype del 1950 a sei magazzini anche il parco macchine della fondazione si arricchisce di una macchina d’epoca perfettamente funzionante. Grazie al signor Odino Pellizzer per la generosa donazione, e alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Ponte di Piave, ha dichiarato Silvio Antiga, Presidente di Tipoteca Italiana”.