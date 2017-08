"Tiramisù, oltre al passato si pensi al futuro": a dirlo è Paolo Lai, titolare de Le Beccherie

TREVISO Il vero rispetto del passato guarda al futuro. Ne è convinto Paolo Lai, titolare de Le Beccherie: “Oggi si parla molto di Tiramisù e sono felice che il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia abbia preso una posizione forte in difesa di questo prodotto, il cui successo è indissolubilmente legato alla città di Treviso - afferma Paolo Lai, titolare de Le Beccherie – Credo tuttavia sia importante guardare anche ai progetti per il futuro, volti a legare sempre più questo dolce a Treviso”.

Partendo dalla Giornata del Tiramisù, indetta a Treviso per il 1° ottobre, dove Le Beccherie collaborerà con la Fondazione Maffioli all’organizzazione del dibattito storico culturale che accompagnerà l’evento, cui parteciperanno, tra gli altri, gli istituti alberghieri del territorio e gli chef di Assocuochi Treviso. O ancora, il coinvolgimento de Le Beccherie nella Coppa del Mondo del Tiramisù, progetto partito proprio da Treviso e che vedrà disputarsi la finale in centro città, il 4 e 5 novembre. Questi le più recenti tra le tante iniziative sostenute da Lai per rendere sempre più forte l’identità trevigiana del Tiramisù, in continuità con la linea d’azione tracciata dalla famiglia Campeol, cui Paolo è subentrato nella gestione del locale e con la quale mantiene un dialogo costante.

Ma c’è di più: per il futuro, l’imprenditore trevigiano ha in programma la realizzazione di uno spazio espositivo permanente, dedicato a questo dessert. “Una sorta di museo del Tiramisù, dove il visitatore goloso, proveniente da tutto il mondo, potrà conoscere la storia e il futuro di questo dolce”. Un progetto ambizioso da parte di un giovane imprenditore deciso a rendere Treviso un polo del turismo enogastronomico. A breve, infatti, Lai presenterà un’ulteriore iniziativa nel cuore della città: un museo del vino interamente dedicato al mondo del Prosecco, i cui dettagli saranno svelati a breve.

Il Tiramisù e Le Beccherie

La storia del dolce italiano più famoso del mondo è legata a doppio filo con il locale di Piazza Ancillotto. Nato dalla collaborazione tra Alba Campeol, allora titolare del locale, e dal pasticcere Roberto Loli Linguanotto, il Tiramisù comparve per la prima volta sul menù del ristorante nel 1971. Menzionato dallo storico Giuseppe Maffioli in un articolo comparso sulla rivista Vin Veneto (oggi Taste Vin) nel 1981, nel 2010 la ricetta originale de Le Beccherie è stata depositata con atto notarile presso l’Accademia Italiana della Cucina.