Torna finalmente a casa la piccola di tre anni che la mamma gettò dal terrazzo di casa

MOGLIANO VENETO E' passato meno di un mese dal quel fatidico giorno in cui una mamma di 40 anni, a Zerman, ha improvvisamente gettato dal terrazzino di casa la sua bimba di tre anni dopo che dentro di sè aveva sentito delle voci. Ora, fortunatamente, la bimba si è ripresa nonostante un volo nel vuoto da ben sei metri ed è tornata a casa dal papà che l'aspettava a braccia aperte per cercare di riprendere la vita di tutti i giorni. Nel frattempo, come riporta "la Tribuna", la donna rimane invece ancora in cura psiachiatrica (come già in passato) presso un altro ospedale e, dopo una breve permanenza in carcere alla Giudecca (Ve) si trova ora agli arresti domiciliari (in una residenza diversa da quella del marito e della bimba) con l'accusa di tentato omicidio.