Tossicodipendente minaccia infermiera con un coltello: voleva una dose di metadone

Gli agenti della Polizia di Treviso sono intervenuti lunedì pomeriggio, 27 aprile, al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello per fermare un uomo di 37 anni che stava seminando il panico tra i presenti nella speranza di poter ottenere una dose di metadone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la vicenda è iniziata verso le 9 di lunedì mattina. E' a quell'ora che T.Z, italiano di 37 anni, è entrato in pronto soccorso, iniziando a camminare nervosamente e in stato confusionale. All'improvviso l'uomo ha estratto un coltello dalla tasca e l'ha puntato contro un'infermiera che gli stava passando vicino chiedendole una dose di metadone. A quel punto in pronto soccorso è scattato il panico. Mentre il 37enne continuava a minacciare l'infermiera, uno dei presenti è riuscito a dare l'allarme telefonando alla Polizia. Fortuna ha voluto che una pattuglia si trovasse proprio nelle vicinanze del Ca' Foncello e, in pochi minuti, sia arrivata al pronto soccorso immobilizzando e disarmando l'uomo. Ne è nata una breve colluttazione costata al 37enne anche l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale oltre a quella per minacce aggravate dall'uso di un coltello. Portato in Questura si è scoperto che l'uomo era un tossicodipendente in crisi d'astinenza. Dopo l'arresto è stato ricoverato in ospedale dove gli agenti della Questura hanno dovuto piantonarlo per impedirgli di fuggire. Un gesto disperato che poteva avere conseguenze tragiche. L'infermiera minacciata sta bene, nonostante il grande spavento dovuto all'aggressione improvvisa.