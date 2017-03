Il tour mondiale dei Justice arriva all'Home Festival per la loro unica data italiana

TREVISO Volo nella leggenda per Home Festival con l’annuncio del terzo headliner di questo 2017: i Justice, sul palco venerdì 1 settembre assieme a Liam Gallagher. I Justice hanno scelto proprio il palco dell’HF17 per l’unica data in Italia del loro tour mondiale. Gaspard Augé, classe 1979 e Xavier de Rosnay, 1982, sono il duo electro parigino che ha dominato le dancefloor di tutto il mondo.

I due francesi hanno conquistato la fama planetaria con il singolo "We Are Your Friends", premiato come miglior video agli MTV Europe Awards nel 2006 a cui è seguito nel 2007 l'album di debutto Cross “†”, che grazie ai singoli D.A.N.C.E. e Phantom li ha consacrati nell’olimpo delle star mondiali. Nel 2009 vincono il Grammy Award come "Miglior Remix dell'Anno” con il remix di Electric Feel di MGMT e nel 2011 pubblicano il secondo album Audio, Video, Disco che spiazza per i suoi visionari incroci di stili. Lo scorso novembre, dopo cinque anni, arriva finalmente "Woman", il terzo e attesissimo capitolo discografico dei cugini dei Daft Punk, meno cupo e più seducente, dalle sonorità retrò tra funky, disco e psichedelia anni Settanta, ma dall’inconfondibile “french-touch”. I Justice sono tornati e tra i festival europei hanno scelto Home Festival.

Home Festival, che lo scorso anno ha portato ottantottomila spettatori in zona ex Dogana a Treviso, e che quest’anno da la possibilità al suo pubblico di avere una line up unica in Italia e internazionale. Dopo Moderat, e Liam Gallagher, a breve annuncerà altri nomi. L’organizzazione afferma: “Stiamo chiudendo tutta la line up. I prossimi due annunci, che concludono questa prima fase, sono programmati ancora alle ore 12, tutti sulla nostra pagina di Facebook: mercoledì 15 e venerdì 17”. Sold out della promozione “early bird” a 22 euro, che ha fatto registrare una impennata nelle richieste di biglietti da tutta Italia, adesso il biglietto costa 29 euro. Informazioni e modalità di acquisto nella sezione “ticket” di www.homefestival.eu. Ad oggi gli headliner di HF17 sono: Moderat il 31 agosto, Liam Gallagher e Justice il 1° settembre.