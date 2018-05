Treviso, Il Touring Club incontra San Teonisto

TREVISO Il Touring Club Italiano, in piena coerenza ai propri principi fondativi e scopi statutari, aderisce all’iniziativa del Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea di istituire per il 2018 l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (European Year of Cultural Heritage). Il Touring Club Italiano con Aperti all'Europa propone un palinsesto di centinaia di iniziative in tutta Italia lungo tutto un anno, organizzate in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che vedrà il suo momento principale dal 12 al 20 maggio quando sarà possibile accedere ad oltre 60 eventi culturali, in 30 città.

L’elenco completo con luoghi, orari e aggiornamenti è consultabile online su touringclub.it/patrimonio2018. A Treviso domenica 20 maggio Giornata di viste e aperture eccezionali in collaborazione con Assessorato al Beni Culturali ed ambientali e sistema museale del Comune di Treviso, Fondazione Benetton e associazione Treviso Sotterranea ore 10 all'ex Chiesa di San Teonisto, visita con conferenza, a cura di Fondazione Benetton

l restauro della chiesa nel centro storico di Treviso è giunto al termine a fine 2017, riconsegnando alla città un importante patrimonio storico per lo svolgimento di attività culturali. Il complesso intervento, affidato alla cura e alla creatività dell’architetto Tobia Scarpa, restituisce un’architettura rinnovata, ma capace di raccontare i segni del passato di luogo consacrato, poi gravemente danneggiato dai bombardamenti del 1944 e spogliato dei suoi arredi, e infine dimenticato. La partecipazione è gratuita e libera, fino ad esaurimento posti. Sono in programma anche visite gratuite a Ca’ Sugana (è consigliata la prenotazione). Per info sul programma completo e prenotazioni: 02.8526266. “Con Aperti per Voi - Aperti all’Europa vogliamo invitare tutti i cittadini europei a scoprire una significativa parte del patrimonio storico e artistico del nostro Paese e le radici della cultura europea che ci accomuna tutti e che qui in Italia ha la sua massima espressione”, Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano.