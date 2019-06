Tragedia di Tovena, Alessandro Sartor è morto a causa di un'infarto

Alessandro Sartor è morto a causa di un infarto e sul suo corpo non ci sono segni di violenza che possano essere legati secondo una concatenazione "causa-effetto" al suo decesso. E' questo l'esito dell'autopsia svolta questa mattina dal medico patologo Alberto Furlanetto sul barista 45enne morto la notte di giovedì a Tovena durante quella che alcuni testimoni hanno riferito essere stata una rissa. Per quei fatti la Procura ha disposto lo stato di fermo dei fratelli Alberto e Francesca Stella, di 31 e 26 anni, entrambi comunque usciti ieri dal carcere di S. Bona dopo tre notti passate in cella. Mentre Francesco Stella, il più giovane, si trova ora agli arresti domiciliari il maggiore Alberto è libero con il solo obbligo di firma.

Secondo l'esito dell'esame autoptico Sartor non è insomma morto a causa delle botte ricevute dai due fratelli, in particolare da Francesco che, stando ad alcuni dei racconti fatti agli inquirenti da persone presenti al momento della tragedia, lo avrebbe colpito violentemente alla nuca, facendolo stramazzare al suolo. Il 45enne sarebbe stato invece vittima di un infarto, forse persino causato da un condizione patologica pre esistente del suo cuore, i cui tessuti saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti. E' stato inoltre disposto l'esame tossicologico.

«Attendiamo le indicazioni complete che verranno dalla relazione sull'autopsia -questo il commento del procuratore capo Michele Dalla Costa che ha aggiunto- Al vaglio ci sono comunque anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza poste nelle vicinanze del luogo in cui sono avvenuti i fatti».

Ma al momento il post mortem segnerebbe un punto a favore della difesa dei due fratelli Stella, affidata all'avvocato Danilo Ripamonti. Il 31enne e il 26enne hanno infatti sempre negato di aver colpito Sartor e che, durante una discussione avvenuta all'esterno de "Bakaro" (il locale dove lavorava la vittima) hanno visto il 45 cadere improvvisamente al suolo da solo.