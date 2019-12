Facevano entrare illegalmente in Europa migliaia di immigrati: 8 arresti

Sgominata all'alba di oggi, martedì 10 dicembre 2019, un'organizzazione criminale responsabile dell’ingresso illegale nell'Unione Europea di migliaia di pakistani, indiani e bengalesi. Sono stati eseguiti sei fermi di indiziato di delitto e dato esecuzione a due mandati di arresto europeo nelle province di Torino, Alessandria, Bergamo, Treviso e Trento. Le operazioni sono state eseguite dagli agenti della squadra mobile di Torino, in collaborazione con i colleghi della polizia di frontiera francese.

A Bergamo è stata scoperta una casa con all'interno 20 pachistani in procinto di partire per il nord Europa, mentre in via Carmagnola 20 a Torino è stata trovata un’abitazione con 14 pachistani di cui è in corso l'identificazione. «Il sodalizio criminale - dicono gli investigatori -, radicato in Piemonte e Lombardia con ramificazioni in Francia e altri paesi europei, era divenuto ormai famoso tra i connazionali presenti in Italia e all'estero, al punto da ricevere richieste direttamente dai paesi di origine degli aspiranti viaggiatori».