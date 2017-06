Ponte del 2 Giugno, traffico intensissimo su tutta la rete autostradale

TREVISO Traffico super intenso, come da previsioni, sulla rete autostradale di Autovie Venete, con code a tratti lungo la A4, ai caselli di uscita per le località balneari e rallentamenti diffusi. L’incremento dei flussi è iniziato già da ieri – giovedì 1 giugno – con transiti molti sostenuti anche durante la notte. Il bel tempo e le festività in Italia (oggi, 2 giugno è la Festa della Repubblica, mentre in Austria e Germania lunedì 5 si festeggia la Pentecoste) hanno offerto la possibilità di un fine settimana “lungo” e i turisti hanno scelto soprattutto il mare.

Attualmente si registrano code in uscita ai caselli di Latisana in Friuli Venezia Giulia e San Donà di Piave, mentre alla barriera di Trieste Lisert dopo una mattinata caratterizzata da code in uscita, ora il traffico è più scorrevole. Code a tratti anche fra Sesto al Reghena e Portogruaro in A28 e, sulla A4 fra Meolo-Roncade e Latisana in direzione Trieste. Per domani, sabato 3 giugno, Autovie prevede traffico intenso sia sulla A4 sia sulla A23, mentre domenica 4 giugno i rallentamenti potranno presentarsi nel tardo pomeriggio per i rientri. Per quanto riguarda il divieto di transito per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate lo stop oggi è in vigore dalle 8.00 alle 22.00 mentre domani, sabato 3 giugno i mezzi pesanti potranno circolare. Divieto, invece, domenica 4 giugno dalle 7.00 alle 22.00. Nei paesi limitrofi i divieti di transito sono diversi, perché collegati alla festività di Pentecoste e proprio questo potrebbe causare, lunedì 5 e martedì 6 giugno, disagi anche forti alla circolazione per un picco nei transiti dei mezzi pesanti che ripartono.