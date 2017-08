Domenica di fuoco sulle autostrade del Veneto: code e rallentamenti in A4

Situazione critica su gran parte delle autostrade venete nella mattinata di domenica 13 agosto, l'ultima prima di Ferragosto. Già dalle prime ore della mattinata sono stati tantissimi i viaggiatori che si sono diretti verso il mare utilizzando l'A4 e le altre strade regionali che portano ai litorali veneziani. Il maltempo dei giorni scorsi non ha scoraggiato i molti automobilisti desiderosi di godersi un weekend all'insegna del sole e del mare.

Le situazioni più critiche si sono registrate tra San Donà di Piave e Cessalto in mattinata, dove la situazione è tornata alla normalità nel giro di un'ora. Sempre in A4 forti criticità tra San Stino di Livenza e Latisana, sempre in direzione Trieste. Le code e i rallentamenti sono andati avanti fino all'ora di pranzo, ritardando di diverse ore l'arrivo nei litorali di molti viaggiatori. Non solo autostrade però, anche tra il Terraglio e il bivo con le autostrade A57 e A27 si sono registrati diversi rallentamenti in mattinata. Al momento la situazione sembra abbastanza regolare. Nuove code sono attese in serata quando molti automobilisti lasceranno i litorali per fare ritorno a casa.