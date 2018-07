Weekend sulle strade: traffico sostenuto e code a tratti in autostrada

TREVISO Circolazione più fluida sulla A4, dopo una giornata di traffico molto sostenuto ma privo di congestioni. Code a tratti e rallentamenti si sono formati e dissolti in più punti dell’autostrada, ma grazie alla chiusura temporanea dell’ingresso di Udine Sud al mattino (dalle 9 e 45 alle 13,00) e all’attivazione del by pass dalla A4 verso la A34 8dalle 13 e 30 alle 17 e 30) non ci sono stati blocchi della circolazione. Attualmente (ore 17 e 30), si segnalano code di 4 chilometri in uscita alla barriera di Trieste Lisert, code in uscita a Redipuglia e a San Donà casello che è stato sotto pressione tutto il giorno. Attraverso questa uscita, infatti, passano sia i turisti diretti a Jesolo, sia le persone dirette all’outlet dove sono in corso i saldi. Autovie Venete ricorda che l’autostrada, questa notte, sarà chiusa dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del mattino di domani, domenica 15 luglio fra Portogruaro e Palmanova in direzione Trieste e fra il bivio A4/A23 – Portogruaro in direzione Venezia per consentire una serie di interventi riguardanti la costruzione della terza corsia