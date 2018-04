"Multati perché vestiti da donna", due trans impugnano la sanzione

SAN FIOR "In abiti succinti e parrucca stavano tentando di adescare dei clienti con degli indumenti che si riferiscono al genere femminile". Questo è quanto sarebbe stato riportato sul verbale di una sanzione - come riporta il Gazzettino di Treviso - emessa dai carabinieri nei confronti di due trans. I due transessuali sarebbero già stati multati in passato per reati analoghi, cioè legati alla prostituzione, ma in questo caso sarebbero scattati i limiti per la discriminazione. "Non esiste una norma che vieti a un uomo di vestirsi da donna - afferma il legale difensore al Gazzettino - Una precisazione del tutto inutile e assolutamente ininfluente se non proprio discriminatoria".