Susegana: lavori ultimati, la biblioteca si prepara alla nuova inaugurazione

SUSEGANA La nuova biblioteca di Susegana è finalmente pronta per essere inaugurata e presentata al pubblico. Ad annunciarlo è stata proprio l'amministrazione comunale che nei giorni scorsi aveva comunicato la fine dei lavori e la necessità di iniziare al più presto le operazioni di trasloco dei libri nella nuova struttura all'interno dell'ex Casa del Popolo, completamente restaurata nei mesi scorsi.

Dopo un primo annuncio, rettificato poche ore fa, il Comune ha fatto sapere ai cittadini che il trasloco e la risistemazione dei libri avverrà dall'8 al 13 marzo. Sei giorni in cui gli impiegati comunali faranno il possibile per allestire nel migliore dei modi lo spazio della nuova biblioteca. Mercoledì 14 sarà invece il giorno della grande presentazione ai cittadini che potranno così godere degli ambienti rimessi completamente a nuovo. Da lì in avanti la biblioteca tornerà a essere aperta nei suoi orari tradizionali: il lunedì, il martedì e il venerdì dalle ore 14.30 alle 19; il mercoledì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19; infine il sabato dalle 9 alle 12.