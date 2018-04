Sicurezza stradale, installato Tred al semaforo di Casella d'Asolo

ASOLO E' stato installato qualche settimana fa ma sono molti i guidatori ad averlo già notato. Stiamo parlando di un Tred all'incrocio di via Schiavonesca, a Casella d'Asolo. La telecamera montata contestualmente all'impianto semaforico dell'ex SS 248, rileverà il passaggio dei mezzi con lo scattare del rosso: "Passare con il rosso è un atto criminale" - afferma con forza il sindaco di Asolo Mauro Migliorini, preoccupato dai moltissimi incidenti e investimenti, anche mortali, che hanno segnato quell'attraversamento pedonale. "Proprio questa mattina l'ultimo incidente all'altezza dell'incrocio - ci dice il primo cittadino - ha coinvolto un'auto e un camion, fortunatamente senza riportare feriti".

L'impianto non è ancora attivo e verrà attivato soltanto tra una decina di giorni, ma dall'annuncio su Facebook del sindaco-social Mauro Migliorini sono subito arrivate le consuete critiche e polemiche. "Questa è la prima postazione fissa nel comune di Asolo. - sottolinea Migliorini - Non abbiamo nessuna intenzione di fare cassa ma qui c'è in gioco la prevenzione e la sicurezza dei cittadini".

Una prevenzione che è partita già cinque mesi fa con l'avvio dell'impianto semaforico h24 (in precedenza spento dopo le 23 per le ore notturne). Sicurezza sul territorio anche con delle telecamere di controllo e monitoraggio. "Una video-sorveglianza per un'area sensibile del paese dove sono presenti negozi e attività pubbliche" - ci spiega il sindaco Migliorini. Per quanto riguarda il famigerato Tred c'è già chi richiede sui social che venga installato l'apposito contasecondi: "L'impianto è vecchio e datato e la legge non ci consente di montarlo su queste apparecchiature - conclude Migliorini - ma l'obiettivo è quello di poter raggiungere l'installazione, aggiornando il sistema semaforico in uso".