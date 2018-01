Trenitalia alza i limiti d'età della Cartafreccia: agevolazioni per i giovani fino a 30 anni

TREVISO Giovani fino a trent'anni con Trenitalia. L'azienda di trasporti ha infatti annunciato una splendida novità per tutti i pendolari Under 30 in possesso di una valida Cartafreccia Young, la tessera che permette ai passeggeri di acquistare biglietti ad un prezzo ridotto dal 30 al 50% rispetto a quello base, su tutte le Frecce nazionali.

Un bel risparmio per migliaia di giovani italiani che si sono visti innalzare il limite d'età fermo, fino a pochi giorni fa, a 26 anni. Le tariffe Young sarano valide su tutti i treni nazionali e per qualsiasi tipo di servizio, escluso solo quello Exlusive dei Frecciarossa. I giovani potranno usufruire degli sconti acquistando i biglietti fino alla mezzanotte del giorno precedente al viaggio. Agli Under 30 Trenitalia garantisce un certo numero di posti scontati che varia a seconda dei giorni della settimana, dei treni e della classe. Sul treno sarà poi necessario esibire al controllore sia la Cartafreccia (in formato cartaceo o digitale) che un valido documento d’identità. Quattro anni di sconti e agevolazioni in più sono un regalo davvero non da poco, soprattutto per i tanti studenti universitari fuorisede.