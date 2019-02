Treno merci deraglia all'alba: circolazione bloccata per due ore

Nuovo deragliamento in provincia di Treviso, dopo il grave incidente di pochi giorni fa avvenuto ad Albaredo sulla linea Treviso-Vicenza. Lo scontro fra due treni merci aveva paralizzato il traffico ferroviario per alcuni giorni creando non pochi disagi a migliaia di pendolari.

Domenica 10 febbraio, come riportato da "La Tribuna di Treviso", uno dei due treni merci rimasti coinvolti nell'incidente di inizio febbraio è deragliato una seconda volta all'altezza della stazione di Treviso-Santi Quaranta. L'incidente è avvenuto all'alba di domenica, pochi minuti dopo le 6 di mattina, mentre la motrice del treno stava raggiungendo le officine e il deposito di via Dandolo per le riparazioni del caso. Dopo lo scontro con il vagone del treno austriaco avvenuto a inizio febbraio, le ruote del treno sembravano stabili ma, all'improvviso, la motrice è finita fuori dai binari proprio mentre stava viaggiando a bassa velocità. Nessuno si è fatto male ma il deragliamento ha provocato nuovo scompiglio e disagi sulla sfortunata linea Treviso-Vicenza. I treni della domenica mattina sono stati cancellati e rimpiazzati da autobus sostitutivi mentre il personale di Ferrovie dello Stato provvedeva a sistemare la linea. Vista l'ora e la giornata festiva, i disagi per i viaggiatori sono stati limitati ma questo secondo deragliamento in pochi giorni non lascia di certo tranquilli i pendolari della linea Treviso-Vicenza.