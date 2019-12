Suicidio sui binari a San Fior, bloccata la linea Venezia-Udine

Un suicidio si è consumato nella prima mattinata di oggi lungo la tratta ferroviaria Venezia-Udine, in particolare nel territorio comunale di San Fior, tra Sacile e Conegliano. Le ripercussioni sul traffico passeggeri sono ovviamente pesantissime. La tragedia è avvenuta poco dopo le 7.30 tra via Friuli e via Ferrovia nord. La persona che si è tolta la vita, la cui identità non è stata ancora diffusa, si è stesa sulla massicciata poco prima del passaggio del treno: il macchinista non ha potuto far nulla per evitare l'impatto. Sul posto polizia ferroviaria e carabinieri. Raffica di ritardi e cancellazioni.

Trenitalia informa che sulla linea 14 Udine-Venezia è in corso un’anormalità di circolazione dovuta ad intervento dell’autorità giudiziaria in seguito ad investimento persona tra le stazioni di Sacile e Conegliano.

I treni coinvolti sono:

- Treno 11013 soppresso nella tratta Sacile – Treviso

- Treno 11008 soppresso nella tratta Conegliano - Sacile

- Treno 11019 fermo a Casarsa

- Treno 20958 limitato a Udine

- Treno 2445 fermo a Udine

- Treno 20952 soppresso nella tratta Sacile - Conegliano

- Treno 2442 limitato a Treviso

- Treno 11014 soppresso nella tratta Conegliano – Sacile

Effettuato treno straordinario per servizio viaggiatori da Conegliano a Treviso.

Attivato servizio spola Sacile – Conegliano al momento con 5 bus sostitutivi.

I viaggiatori sono informati con annunci a terra e a bordo.

Presenziate con personale di assistenza le stazioni di Sacile e Udine.