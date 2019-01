Ubriaco finisce con l'auto sui binari, tragedia sfiorata sulla Venezia-Udine

Il traffico ferroviario lungo la linea Venezia-Udine è rimasto interrotto per alcune ore all'alba di oggi, sabato, a causa di un episodio avvenuto alle 4.15 circa a Fontanafredda, in provincia di Pordenone. Un operaio 42enne di San Quirino, al volante di una Mercedes C220, ha abbattuto un cancello ed è finito con la sua auto tra i binari. Binari che ha pensato bene di percorrere come fosse una strada vera e propria, fermandosi a causa dei sassi presenti sulla massicciata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sacile che sono riusciti a fermare in tempo un treno merci che era in transito di li a poco nella zona . Il traffico ferroviario lungo la tratta è ripreso regolarmente, con disagi limitati anche per quanto riguarda la circolazione in provincia di Treviso, alcune ore dopo. Il 42enne è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi ad alcooltest, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.