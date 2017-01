Capodanno a Treviso: oltre trentamila persone presenti per la festa in città

TREVISO Si consolida come tradizione, in piazza dei Signori, la grande festa del Capodanno trevigiano. Evento riuscitissimo in termini di partecipazione (oltre 30.000 presenze stimate in tutta la serata in città), di divertimento per famiglie, per giovani e meno giovani che nel salotto della città si sono dati appuntamento per salutare il nuovo anno.

Molto positivo il bilancio del vicesindaco e assessore alla sicurezza del Comune di Treviso Roberto Grigoletto che ieri sera insieme all'assessore ai beni culturali Luciano Franchin, ha preso parte ai festeggiamenti dell'ultima notte dell'anno organizzati da Radio Company in diversi punti della città. Insieme a piazza dei Signori il divertimento è andato in scena anche in piazza Borsa e piazza San Vito e la Loggia dei Cavalieri. "Nessun disordine né disturbo si è verificato durante l'ultima notte dell'anno - fa sapere il vicesindaco - Nessuna sanzione elevata dalla polizia locale che ha lavorato in sinergia con le altre forze dell'ordine, potenziate sia nel numero delle pattuglie che dei presidi a controllo di abuso alcolico ed eccesso di velocità. Ringrazio i cittadini per la numerosa presenza ma anche per il rispetto osservato dell'ordinanza anti botti".

A mezzanotte, insieme all'assessore Franchin, il vicesindaco ha portato ai trevigiani il saluto e gli auguri del sindaco Giovanni Manildo e di tutta l'Amministrazione comunale. "Sarà un anno in cui saremo ancora più vicino accanto a chi è più indietro e in fatica - ha detto il vicesindaco - Siamo orgogliosi di servire questa meravigliosa città, che anche in occasioni come quella del Capodanno dimostra di esercitare egregiamente il proprio ruolo di Comune capoluogo di provincia".