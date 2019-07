Si perdono per colpa degli alberi abbattuti da Vaia: escursionisti salvati nella notte

Hanno perso la traccia del sentiero a causa degli alberi caduti per il maltempo lo scorso autunno. È accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì a Vanoi, dove due ventenni di Treviso sono stati individuati e tratti in salvo dal soccorso alpino, che li ha riportati a Caoria. I ragazzi si trovavano nelle vicinanze del sentiero delle miniere e stavano tornando dalla malga Fiamena quando si sono persi. A quel punto i due, entrambi di 20 anni e residenti a Caerano di San Marco, hanno proseguito nel bosco fino a quando non si sono trovati davanti dei pericolosi salti di roccia e hanno perciò chiamato il 112, poco prima di mezzanotte.

Il personale del soccorso alpino è intervenuto tempestivamente individuando i due giovani, illesi, grazie alle coordinate gps. Cinque soccorritori hanno raggiunto i trevigiani nella zona scoscesa di Boal de Carpenè, a 1100 metri, li hanno imbragati e calati per circa 40 metri tra rocce verticali. L'intervento si è concluso alle 2:30.