Preso in Trentino il "ladro seriale di sci": è un trevigiano

Aveva rubato diversi costosi sci nel comprensorio Bellamonte, ma è stato scoperto e arrestato dai carabinieri della stazione di Predazzo. A finire in manette con l'accusa di furto e ricettazione un 64enne di Castelfranco Veneto, con importanti precedenti penali specifici. Il malvivente, individuato come "ladro seriale di sci", è finito nei guai dopo che i militari hanno passato al setaccio una mole di filmati dei sistemi di videosorveglianza del comprensorio sciistico.

Come agiva il ladro seriale di sci

L’uomo - sempre con lo stesso metodo - si appostava per osservare gli sciatori dei rifugi o delle baite e appena vedeva depositare un “articolo interessante”, senza destare sospetti, con estrema disinvoltura raggiungeva la rastrelliera e prelevava gli sci lasciati dal malcapitato sportivo, per caricarli nella propria autovettura ed allontanarsi. I militari, associando gli episodi di furto con analoghi registrati in provincia di Trento, sono giunti rapidamente ad individuare il ladro. Altre indagini poi hanno permesso di scoprire come il malvivente rivendesse la refurtiva attraverso un negozio di Chieri, nel Torinese, dove i carabinieri hanno recuperato cinque paia di costosi sci, per poi restituirli ai proprietari e denunciare il negoziante per incauto acquisto.