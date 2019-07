Travolta da un camion, 61enne muore dopo due giorni di agonia

Era stata travolta da un camion mentre stava attendendo di attraversare la strada, martedì scorso, in sella alla sua bicicletta, a Musano di Trevignano in via Castello, la strada Postumia Romana. Dopo due giorni di agonia Marilisa Bortoletto, vedova (il marito era mancano 15 anni fa) e madre di due figli (Luca e Omar di 36 e 33 anni), si è spenta in ospedale, all'età di 61 anni. Troppo gravi le lesioni riportate nell'incdiente. L'autotrasportatore, un cittadino straniero di 27 anni, è ora indagato per omicidio stradale. I funerali della donna, pensionata, saranno fissati nelle prossime ore.