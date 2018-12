Denaro, oggetti sacri in oro e ostie: furto sacrilego in canonica

Un centinaio di euro, nascosti in una cassetta di sicurezza, vari oggetti sacri in oro e una ventina di ostie non consacrate. Questo il bottino che un ignoto ladro è riuscito a trafugare all'interno della canonica della parrocchia di San Martino Vescovo a Musano di Trevignano, in via Chiesa. Il furto è avvenuto nella serata di giovedì. Il malvivente è penetrato all'interno dell'edificio dopo aver scassinato la porta d'ingresso. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Montebelluna.

Quella di Musano non è l'unica comunità religiosa della Marca che è finita nel mirino dei ladri in queste giornate tra Natale e Capodanno. La parrocchia della Natività della beata Vergine di Miane ha subito un furto, questa volta a livello telematico, di ben 1170 euro, denaro che è stato prelevato da ignoti, dal conto corrente della parrocchia. Anche su questo fatto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Col San Martino.