Maltrattamenti e insulti alla moglie: «Sei una cretina, tu e il tuo figlio handicappato»

«Sei una cretina, una stupida, una fallita...tu e il tuo figlio handicappato». Questi alcuni degli insulti che un 51enne di Trevignano avrebbe rivolto per anni alla moglie prima che lei, dopo aver subito anche delle aggressioni fisiche, decidesse di presentare denuncia. Oggi (giovedì) l'uomo, difeso dall'avvocato Andrea Zambon, è stato condannato in abbreviato per maltrattamenti a due anni di reclusione, con la sospensione della pena.

Secondo la donna, che ha denunciato il marito nel novembre del 2018 dopo l'ennesimo litigio sfociato in botte, l'uomo avrebbe dimostrato un atteggiamento manesco e l'avrebbe sempre trattata male fin dai primi tempi del matrimonio. Spesso arrivavano gli schiffi, i pugni e i calci, come quando nel 2015 le aveva provocato un trauma cranico riscontratole al Pronto Soccorso. In alcune occasioni, secondo le indagini, l'avrebbe colpita a calcioni sulle gambe e una sera a cena, durante un litigio, le avrebbe anche versato della polenta bollente su un braccio. Sprezzanti i commenti sul figlio, chiamato abitualmente "il tuo figlio handicappato". Per l'accusa quella vissuta dalla donna per quasi tre anni era stata una quotidianità umiliante e avvilente. Ieri la condanna e la fine dell'incubo.