Torna a casa e sorprende i ladri: allarme furti a Trevignano

TREVIGNANO Torna a casa, alle 23 di martedì sera, e sorprende i ladri che hanno stanno svaligiando la sua abitazione. Questa la terribile esperienza vissuta da una pensionata residente in via Alloro a Musano di Trevignano. I "topi d'appartamento" si sono immediatamente dileguati, lasciando nel terrore la malcapitata. I malviventi, dopo aver rovesciato ogni armadio e cassetto, hanno trafugato un ingente bottino in oro e altri preziosi. A denunciare l'episodio su Facebook è stata il consigliere comunale Sara Crema su Facebook che oltre a descrivere l'accaduto ha detto: "Siamo in balia di delinquenti che ancora persistono a piede libero!". All'interno di una stanza è stata trovata una pala ed un piccone.