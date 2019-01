Influenza e febbre alta, muore ragazzo di 14 anni

Nel prossimo mese di maggio avrebbe compiuto 15 anni. Purtroppo la sua giovane vita si è interrotta, bruscamente e tragicamente, nella serata di lunedì a causa delle complicanze di un violentissimo attacco influenzale. Sono ore di dolore e lutto a Musano di Trevignano per l'improvvisa scomparsa di Luigi Martignago. Il giovane, calciatore in forza alle giovanili del Ponzano calcio dove giocava nel ruolo di portiere, è stato soccorso dagli infermieri del Suem 118 lunedì sera su richiesta dei genitori, preoccupati per le sue condizioni: nell'arco di brevissimo tempo infatti il ragazzo, descritto come sanissimo e dalla corporatura forte, è stato colto da una febbre fortissima seguita da difficoltà respiratorie e quindi dalla perdita della conoscienza. Sembrava una banale influenza, inimmaginabile un epilogo tragico.

La corsa presso il pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso è stato purtroppo inutile. Vano ogni tentativo di rianimazione. Luigi lascia il padre Giacinto e la madre, di origini giapponesi, oltre ad una sorella piccola che frequenta la quinta elementare. Venerdì prossimo sarà eseguita un'autopsia per chiarire le cause del decesso: il sospetto è che si tratti di una miocardite di origine virale, degenerata a causa dell'influenza. Il funerale sarà fissato probabilmente nei primi giorni della prossima settimana.