Stalking, 43enne arrestato sotto l'abitazione dell'ex moglie

TREVIGNANO Non poteva sopportare la fine del rapporto amoroso con quella che era diventata ormai la sua ex moglie: così, per convincerla a riavvicinarsi a lui, ha cominciato a bersagliarla di telefonate e per tre giorni si è presentato presso l'abitazione della malcapitata, suonando continuamente il campanello. L'episodio è avvenuto sabato scorso a Trevignano e ha portato i carabinieri di Montebelluna ad arrestare, per i reati di molestie e stalking, un 43enne romeno. La donna, stanca di questa vera e propria persecuzione, aveva chiesto aiuto ai militari che si erano immediatamente mobilitati, anche con appostamenti. In una di queste operazioni è stato possibile arrestare l'uomo.