Auto nel sottoportico si incendia, cane salvato dai vigili del fuoco

Un incendio ha devastato nella notte un'auto, una Chrysler Voyager posteggiata sotto un sottoportico di un'abitazione di via Fossalunga a Trevignano. Il rogo è divampato attorno alle 3.30: a lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti vedendo il bagliore delle fiamme e sentendo nell'aria un forte odore di bruciato. I proprietari dell'abitazione non si trovavano in casa. Sul posto erano presenti due squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna e l'autoscala fatta giungere dal comando provinciale di Treviso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e precauzionalmente anche gli infermieri del Suem 118 con una ambulanza. I pompieri hanno salvato il cane dei residenti che era stato lasciato in casa: l'animale, a causa del fumo, ha rischiato di finire intossicato. Per ora ignote le cause dell'incendio.