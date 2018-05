Denaro non dichiarato alla Dogana, multe per 10mila euro

TREVISO I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Treviso, in servizio presso l’Aeroporto San Giuseppe, hanno scoperto, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, valuta non dichiarata per un importo complessivo di circa 62.000 euro. Si è trattato di illeciti che hanno visto coinvolti alcuni cittadini di nazionalità italiana, rumena e cinese che si sono avvalsi della facoltà di effettuare l’oblazione immediata che consente di estinguere la violazione, mediante il pagamento di una somma commisurata all’importo eccedente il limite consentito di 10mila euro.