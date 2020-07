Alberi abbattuti per ampliare la scuola, lo sdegno dei residenti

«Hanno abbattuto tutto. Io, come molti che hanno un negozio, sono rimasto chocccato per questo scempio. Quegli alberi storici erano un riferimento per tutti, soprattutto per gli anziani che si ritrovavano sulle panchine, sotto la loro ombra». A parlare è Mauro Tronchin, titolare del negozio "Vinidea" di San Zeno, sdegnato per quanto sta avvenendo nel quartiere. Da mercoledì sono stati avviati i lavori di ristrutturazione dell'ex scuola primaria "Milani" di vicolo San Zeno: gli abbattimenti degli alberi che si trovano in prosssimità dell'edificio scolastico hanno destato un forte scalpore tra residenti e commercianti.