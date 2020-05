Ubriaco e con dosi di cocaina in tasca, 23enne nei guai

Durante la serata di ieri, mercoledì, intorno all’1.30, una Volante ha notato una Bmw che stava percorrendo viale della Repubblica ad alta velocità. Nonostante un cambio di direzione repentino, per evitare il controllo, i poliziotti sono riusciti a tallonare il veicolo ed a fermarlo dopo poche centinaia di metri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due occupanti, particolarmente nervosi e con i chiari sintomi dell'ubriachezza, durante il controllo, hanno provato a far scivolare sotto il sedile alcuni involucri termosaldati. Questo comportamento non è sfuggito ai poliziotti che, dopo aver identificato i due occupanti, li hanno accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti. Nel veicolo sono state rinvenute alcune bustine termosaldate, contenente qualche grammo di cocaina. Nei confronti dell’autista, identificato per B.B., giovane kossovaro di 23 anni, sono scattate diverse sanzioni amministrative per il possesso di sostanze stupefacenti, guida in stato di ebbrezza e per la violazione delle misure poste a contenimento del contagio da COVID-19. Nei suoi confronti sono state elevate sanzioni per circa 2000 euro.