Ulss 2 Marca Trevigiana: Aldo Lorenzon segretario generale sindacale della Cisl

TREVISO La Cisl Funzione Pubblica di Belluno Treviso, a seguito delle assemblee congressuali che si sono svolte in questi mesi negli ospedali di tutta la provincia di Treviso, lunedì 13 ha convocato i 50 delegati eletti della nuova Ulss 2 Marca Trevigiana nella sede del Comune di Nervesa della Battaglia. Si è proceduto quindi all'elezione degli organismi di rappresentanza aziendale della Cisl Funzione Pubblica, con titolarità di rappresentanza ai tavoli.

E' risultato eletto Segretario generale della Sezione aziendale sindacale per la Cisl della azienda socio-sanitaria più grande della provincia di Treviso - oltre 8.000 i dipendenti - Aldo Lorenzon, già componente della Segreteria Territoriale Cisl Fp nonché coordinatore uscente della RSU dell'ex Azienda Ulss 7 di Pieve di Soligo, sindacalista storico e con grande esperienza. Sarà affiancato da Paolo Cendron, segretario aziendale uscente dell'ex Ulss 9 (eletto Segretario aggiunto), Chiara Trentin (già coordinatrice RSU della ex Ulss 9), Federico Borin (già coordinatore RSU della ex Ulss 8), Andrea Falzarano ex segretario aziendale ex Ulss 8, Antonio Tardo (già componente SAS ex Ulss 7) e Giovanni Fabbian che entra di diritto in quanto coordinatore della neo costituita delegazione trattante della RSU Ulss 2 Marca Trevigiana.

“Si tratta di grande squadra - afferma Aldo Lorenzon - che dovrà affrontare impegni importanti e rappresentare gli oltre 1500 iscritti, dando un sistema di servizi degno della nostra organizzazione. Ci aspettano molte sfide: dalla formazione dei lavoratori, alla proposta per il rinnovo del contratto aziendale. Sono certo che con le professionalità che abbiamo nell’organizzazione riusciremo a fare un eccellente risultato”.